Евросоюз пересмотрит программы зарубежной помощи после остановки USAID

Фото: Depositphotos

Евросоюз пересмотрит свои расходы на внешнюю помощь после того, как Трамп объявил о замораживании программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет Bloomberg.

Совокупного бюджета ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП, не хватает на все приоритеты, учитывая спектр требований от зеленого перехода к обороне. Поэтому Еврокомиссия хочет реорганизовать свою помощь, сделав ее более "целенаправленной" для партнеров.

Среди основных целей – обеспечение доступа к стратегическим ресурсам и сокращение притока мигрантов, говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство.

В совокупности на Евросоюз и входящие в него страны приходится максимальный объем международной помощи, предоставляемой на цели развития и гуманитарные программы, – почти 96 млрд евро ($99 млрд) в 2023 году. США на эти цели выделили в общей сложности $72 млрд, из них $40 млрд – через USAID.

ЕС и США конкурируют с Китаем за влияние в ресурсно богатых регионах, таких как Африка и Южная Америка. На этом фоне Евросоюз стремится позиционировать себя как надежного партнера, особенно в сравнении с непредсказуемой политикой администрации Трампа.

В ближайшее время Еврокомиссия предоставит новые предложения по бюджету на 2028-2034 годы, чтобы учесть новые приоритеты, пишет Bloomberg.

21 января 2025 года президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID.

4 февраля администрация Трампа обвинила USAID в финансировании маковых плантаций в Афганистане, поддержке боевиков в Сирии и спорных проектах.

Остановка финансирования США грозит расследованию военных преступлений РФ. Из-за решения администрации Трампа заморожены десятки миллионов долларов, которые предназначались для установления ответственности за военные преступления.