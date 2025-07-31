Бюджетный законопроект, принятый в первом чтении, сняли с рассмотрения. Будет другой

Вместо законопроекта №13439-3, который увеличивал госбюджет на 457 млрд грн, рассмотрят законопроект №13573 – чуть меньший

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Руководство Верховной Рады решило снять с рассмотрения бюджетный законопроект №13439-3, уже принятый в первом чтении. Вместо него будет другой, который будут голосовать сразу в целом, сообщила в четверг глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

"Вчера в ходе политических консультаций Рада приняла решение, что изменения в бюджет (законопроект №13439-3) не могут сегодня рассматриваться в зале. В то же время остается критическая проблема выплаты денежного обеспечения военнослужащим в августе. Соответственно, сегодня утром [...] зарегистрировали новый проект закона №13573 об изменениях в бюджет-2025, включающий только увеличение расходов на сектор обороны", – написала Пидласа в Facebook.

Законопроект, как и раньше, предусматривает увеличение расходов на оборону на 412,5 млрд гривень (разница с предыдущим – около 200 млн грн), из которых 115 млрд – на денежное обеспечение военных, 216 млрд – на закупку оружия и техники.

При этом изменится подход к распределению поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученными военнослужащими.

В ноябре 2023 года Верховная Рада изъяла этот так называемый военный НДФЛ из местных бюджетов и передала его в государственный бюджет в пропорции:

→ 45% – Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на закупку дронов;

→ 45% – Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности на развертывание производства боеприпасов и оружия;

→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ.

С 1 августа он изменится:

→ 30% – Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на закупку дронов;

→ 60% – Министерству обороны на закупку дронов, оружия, военной техники;

→ 10% – военным частям пропорционально уплаченному НДФЛ.

"Прошу коллег поддержать [законопроект] в целом, чтобы обеспечить своевременные выплаты денежного обеспечения военнослужащим", – написала Пидласа.