Бюджетний законопроєкт, ухвалений у першому читанні, зняли з розгляду. Буде інший
Керівництво Верховної Ради вирішило зняти з розгляду бюджетний законопроєкт №13439-3, що уже був ухвалений у першому читанні. Замість нього буде інший, який голосуватимуть одразу в цілому, повідомила в четвер голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
"Учора в процесі політичних консультацій Рада ухвалила рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі. Водночас залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні. Відповідно, сьогодні зранку [...] зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до бюджету-2025, що передбачає лише збільшення видатків на сектор оборони", – написала Підласа в Facebook.
Законопроєкт, як і раніше, передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд гривень (різниця з попереднім – близько 200 млн грн), з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військових, 216 млрд – на закупівлю зброї та техніки.
Водночас зміниться підхід до розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), отриманими військовослужбовцями.
У листопаді 2023 року Верховна Рада вилучила цей так званий військовий ПДФО з місцевих бюджетів і передала його до державного бюджету в пропорції:
→ 45% – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на закупівлю дронів;
→ 45% – Міністерству оборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки;
→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО.
З 1 серпня він зміниться:
→ 30% – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на закупівлю дронів;
→ 60% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на закупівлю дронів, зброї, військової техніки;
→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО.
"Прошу колег підтримати [законопроєкт] в цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям", – написала Підласа.
- Законопроєкт №13439-3 передбачав збільшення держбюджету на 457 млрд грн. Крім військових видатків, до нього закладали 26 млрд грн для резервного фонду та 15,5 млрд грн для фінансування інших нагальних потреб.
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