Бюджетний законопроєкт, ухвалений у першому читанні, зняли з розгляду. Буде інший

Замість законопроєкту №13439-3, що збільшував держбюджет на 457 млрд грн, розглянуть законопроєкт №13573 – трохи менший

Фото: пресслужба Верховної Ради

Керівництво Верховної Ради вирішило зняти з розгляду бюджетний законопроєкт №13439-3, що уже був ухвалений у першому читанні. Замість нього буде інший, який голосуватимуть одразу в цілому, повідомила в четвер голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"Учора в процесі політичних консультацій Рада ухвалила рішення, що зміни до бюджету (законопроєкт №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі. Водночас залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні. Відповідно, сьогодні зранку [...] зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до бюджету-2025, що передбачає лише збільшення видатків на сектор оборони", – написала Підласа в Facebook.

Законопроєкт, як і раніше, передбачає збільшення видатків на оборону на 412,5 млрд гривень (різниця з попереднім – близько 200 млн грн), з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військових, 216 млрд – на закупівлю зброї та техніки.

Водночас зміниться підхід до розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), отриманими військовослужбовцями.

У листопаді 2023 року Верховна Рада вилучила цей так званий військовий ПДФО з місцевих бюджетів і передала його до державного бюджету в пропорції:

→ 45% – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на закупівлю дронів;

→ 45% – Міністерству оборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки;

→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО.

З 1 серпня він зміниться:

→ 30% – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на закупівлю дронів;

→ 60% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на закупівлю дронів, зброї, військової техніки;

→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО.

"Прошу колег підтримати [законопроєкт] в цілому, щоб забезпечити своєчасні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям", – написала Підласа.