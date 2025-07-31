Швейцарский национальный банк потерял более 15 млрд франков из-за политики Трампа

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Торговая политика президента США Дональда Трампа ударила по финансам Швейцарского национального банка (SNB). Об этом пишет немецкий еженедельный журнал Spiegel.

В первой половине 2025 года Нацбанк Швейцарии зафиксировал убыток в 15,3 млрд швейцарских франков (более $17 млрд).

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Главной причиной убытков стало резкое падение курса доллара после того, как Трамп объявил о новых торговых пошлинах. Из-за этого SNB потерял 22,7 млрд франков на своих иностранных валютных активах.

Во втором квартале 2025 года убыток составил 22 млрд франков, тогда как в первом квартале банк еще имел прибыль в 6,7 млрд франков.

Частично потери смягчили рост стоимости золотых резервов, а также доходы от процентов и дивидендов.

Финансовые результаты SNB традиционно сильно колеблются, ведь банк владеет огромными валютными резервами в сотни миллиардов франков, включая иностранные акции и облигации.

Для сравнения: в 2024 году банк получил рекордную прибыль в 80,7 млрд франков, а в 2022 году – рекордный убыток в 132 млрд франков.