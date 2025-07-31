Швейцарський національний банк втратив понад 15 млрд франків через політику Трампа

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Торговельна політика президента США Дональда Трампа вдарила по фінансах Швейцарського національного банку (SNB). Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.

У першій половині 2025 року Нацбанк Швейцарії зафіксував збиток у 15,3 млрд швейцарських франків (понад $17 млрд).

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Головною причиною збитків стало різке падіння курсу долара після того, як Трамп оголосив про нові торговельні мита. Через це SNB втратив 22,7 млрд франків на своїх іноземних валютних активах.

У другому кварталі 2025 року збиток становив 22 млрд франків, тоді як у першому кварталі банк ще мав прибуток у 6,7 млрд франків.

Частково втрати пом’якшили зростання вартості золотих резервів, а також доходи від відсотків і дивідендів.

Фінансові результати SNB традиційно сильно коливаються, адже банк володіє величезними валютними резервами у сотні мільярдів франків, включно з іноземними акціями та облігаціями.

Для порівняння: у 2024 році банк отримав рекордний прибуток у 80,7 млрд франків, а у 2022 році – рекордний збиток у 132 млрд франків.