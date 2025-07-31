Reuters: Дефицит финансирования Украины может существенно возрасти из-за задержки реформ

В следующем году Украине может понадобиться от $39 млрд до $58 млрд внешнего финансирования

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Украина в следующем году может столкнуться с серьезным дефицитом финансирования, если Россия продолжит интенсивные атаки, а правительство не выполнит требования реформ от международных кредиторов. Об этом пишет Reuters.

Сейчас большинство доходов госбюджета идет на армию, а социальные и гуманитарные расходы финансируются за счет внешней помощи. С февраля 2022 года Украина получила от партнеров около $139 млрд.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, только около трети из необходимых $65 млрд на 2026 и 2027 годы уже гарантировано, переговоры по остальному финансированию продолжаются.

Опрос восьми экономистов Центра экономических исследований в Киеве показал, что в следующем году Украине может понадобиться от $39 млрд (столько же, как и в этом году) до около $58 млрд внешнего финансирования.

Дополнительно придется искать еще $10-15 млрд сверх уже обещанных партнерами сумм, отмечают в инвесткомпании ICU.

Переговоры осложняются тем, что Украина не выполнила часть ключевых условий кредиторов, в частности относительно назначения судей и руководителей антикоррупционных органов.

Дополнительное напряжение вызвало усиление контроля президент Владимира Зеленского над двумя главными антикоррупционными структурами (НАБУ и САП), что спровоцировало масштабные уличные протесты и критику со стороны ЕС.

После этого Зеленский подал в парламент новый законопроект, который должен восстановить независимость антикоррупционных органов.

Чтобы разблокировать новые транши от ЕС и МВФ, Украина должна завершить ряд реформ – в частности, назначить больше судей в Высший антикоррупционный суд, реформировать управление национализированными активами и назначить главу Бюро экономической безопасности.