"Все имеет свою цену". НБУ готовит план на случай дефицита финансирования на 2026-2027

Фото: Сергей Николайчук / НБУ

Национальный банк оценил дефицит внешнего финансирования бюджета на 2026-2027 годы в $37,4 млрд. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В случае, если объемы международной помощи окажутся недостаточными, Национальный банк вместе с Министерством финансов готовятся к внедрению альтернативных механизмов поддержки бюджета.

Николайчук отметил, что план на случай такой ситуации существует, но он предусматривает более жесткую монетарную политику, что повлияет на финансовый рынок и темпы восстановления экономики.

"У всего есть своя цена. К сожалению, бесплатного обеда не бывает", – подчеркнул Николайчук.

По его словам, дефицит бюджета в 2026 году составит 19% ВВП. На следующий год Украине необходимо около $35 млрд, из которых приблизительно $13 млрд не имеют подтвержденных источников. В 2027 году потребность возрастет еще больше.

В целом правительство оценивает потребность в финансировании на 2026-2027 годы при условии сохранения высоких рисков безопасности в $75 млрд, из которых $37,4 млрд также пока без подтвержденных источников.

Николайчук отметил, что прогноз НБУ базируется на предположении, что в 2026 году поступления внешней финансовой помощи составят около $35 млрд, а в 2027 году – около $30 млрд.

В НБУ отметили, что в условиях полномасштабной войны существует риск, что потребности Украины во внешней помощи будут расти, если ситуация с безопасностью ухудшится еще больше.