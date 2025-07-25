"Все имеет свою цену". НБУ готовит план на случай дефицита финансирования на 2026-2027
Национальный банк оценил дефицит внешнего финансирования бюджета на 2026-2027 годы в $37,4 млрд. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
В случае, если объемы международной помощи окажутся недостаточными, Национальный банк вместе с Министерством финансов готовятся к внедрению альтернативных механизмов поддержки бюджета.
Николайчук отметил, что план на случай такой ситуации существует, но он предусматривает более жесткую монетарную политику, что повлияет на финансовый рынок и темпы восстановления экономики.
"У всего есть своя цена. К сожалению, бесплатного обеда не бывает", – подчеркнул Николайчук.
По его словам, дефицит бюджета в 2026 году составит 19% ВВП. На следующий год Украине необходимо около $35 млрд, из которых приблизительно $13 млрд не имеют подтвержденных источников. В 2027 году потребность возрастет еще больше.
В целом правительство оценивает потребность в финансировании на 2026-2027 годы при условии сохранения высоких рисков безопасности в $75 млрд, из которых $37,4 млрд также пока без подтвержденных источников.
Николайчук отметил, что прогноз НБУ базируется на предположении, что в 2026 году поступления внешней финансовой помощи составят около $35 млрд, а в 2027 году – около $30 млрд.
В НБУ отметили, что в условиях полномасштабной войны существует риск, что потребности Украины во внешней помощи будут расти, если ситуация с безопасностью ухудшится еще больше.
- 27 июня сообщалось, что СНБО определился с предложениями к бюджетной декларации на следующие три года: финансирование обороны будет приоритетом.
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