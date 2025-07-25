"Все має свою ціну". НБУ готує план на випадок дефіциту фінансування на 2026-2027

Фото: Сергій Ніколайчук / НБУ

Національний банк оцінив дефіцит зовнішнього фінансування бюджету на 2026-2027 роки у $37,4 млрд. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

У разі, якщо обсяги міжнародної допомоги виявляться недостатніми, Національний банк разом із Міністерством фінансів готуються до запровадження альтернативних механізмів підтримки бюджету.

Ніколайчук зазначив, що план на випадок такої ситуації існує, але він передбачає жорсткішу монетарну політику, що вплине на фінансовий ринок і темпи відновлення економіки.

"Все має свою ціну. На жаль, безкоштовного обіду не буває", – наголосив Ніколайчук.

За його словами, дефіцит бюджету у 2026 році складе 19% ВВП. На наступний рік Україні необхідно близько $35 млрд, з яких приблизно $13 млрд не мають підтверджених джерел. У 2027 році потреба зросте ще більше.

Загалом уряд оцінює потребу у фінансуванні на 2026-2027 роки за умови збереження високих безпекових ризиків у $75 млрд, з яких $37,4 млрд також поки що без підтверджених джерел.

Ніколайчук зазначив, що прогноз НБУ базується на припущенні, що у 2026 році надходження зовнішньої фінансової допомоги складуть близько $35 млрд, а у 2027 році – близько $30 млрд.

У НБУ наголосили, що в умовах повномасштабної війни існує ризик, що потреби України у зовнішній допомозі зростатимуть, якщо безпекова ситуація погіршиться ще більше.