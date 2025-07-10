"Цифри шокують". Гетманцев оприлюднив дані про найбільші в Україні пенсії

Данило Гетманцев (фото - Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев шокований даними про спецпенсії, які отримують прокурори, судді й народні депутати. Про це Гетманцев написав у Telegram.

"Цифри шокують. Насамперед тому, що їх ніяк не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців", – прокоментував нардеп надану на його запит інформацію Пенсійного фонду про 20 найбільших пенсій за різними категоріями спецпенсіонерів.

Так, середній розмір пенсійної виплати суддям становить 107 000 грн, прокурорам – 23 600 грн, народним депутатам – 19 500 грн.

Водночас середня пенсія по Україні – 5800 грн, а 62,3% пенсіонерів отримують менше ніж 5000 грн.

Джерело: Telegram-канал Данила Гетманцева

Найбільша суддівська пенсія становить 390 000 грн, а умовну двадцятку у цій категорії замикає пенсія розміром майже 320 000 грн.

Найвищі пенсії прокурорів становлять від 119 000 грн до 219 000 грн.

Серед народних депутатів лише один отримує 245 900 грн пенсії, решта у цьому "рейтингу" – від 21 800 грн до 59 800 грн.

Натомість у шахтарів, наприклад, максимальна пенсія становить 29 000 грн.

Джерело: Telegram-канал Данила Гетманцева

Джерело: Telegram-канал Данила Гетманцева

Джерело: Telegram-канал Данила Гетманцева

"Не думаю, що тут потрібно багато коментувати від себе, висновки очевидні. Безперечно, пенсії мають бути гідними. Але не для обраних – для всіх українців, які все своє життя чесно працювали", – заявив Гетманцев.

Він нагадав, що триває розгляд законопроєкту щодо скасування спецпенсій прокурорів, і висловив упевненість, що його вдасться прийняти його у другому читанні.

"Це буде перший крок до відновлення справедливості в нашій країні. Перший, проте він однозначно не може бути єдиним", – підсумував нардеп.