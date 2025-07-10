"Цифры шокируют". Гетманцев обнародовал данные о самых больших пенсиях в Украине

Даниил Гетманцев (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев шокирован данными о спецпенсиях, которые получают прокуроры, судьи и народные депутаты. Об этом Гетманцев написал в Telegram.

"Цифры шокируют. Прежде всего потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев", – прокомментировал нардеп предоставленную по его запросу информацию Пенсионного фонда о 20 самых высоких пенсиях по различным категориям спецпенсионеров.

Так, средний размер пенсионных выплат судьям составляет 107 000 грн, прокурорам – 23 600 грн, народным депутатам – 19 500 грн.

При этом средняя пенсия в Украине – 5800 грн, а 62,3% пенсионеров получают менее 5000 грн.

Джерело: Telegram-канал Данила Гетманцева

При этом самая высокая пенсия судьи составляет 390 000 грн, а замыкает условную двадцатку пенсия в размере почти 320 000 грн.

Самые высокие пенсии прокуроров составляют от 119 000 грн до 219 000 грн.

Среди народных депутатов только один получает 245 900 грн пенсии, остальные в этом "рейтинге" – от 21 800 грн до 59 800 грн.

В то же время, например, у шахтеров максимальная пенсия составляет 29 000 грн.

Джерело: Telegram-канал Данила Гетманцева

Джерело: Telegram-канал Данила Гетманцева

Джерело: Telegram-канал Данила Гетманцева

"Не думаю, что здесь нужно много комментировать от себя, выводы очевидны. Безусловно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных, а для всех украинцев, которые всю свою жизнь честно работали", – заявил Гетманцев.

Он напомнил, что продолжается рассмотрение законопроекта о лишении прокуроров спецпенсий, и выразил уверенность, что его удастся принять во втором чтении.

"Это будет первый шаг к восстановлению справедливости в нашей стране. Первый, но, безусловно, не единственный", – резюмировал депутат.