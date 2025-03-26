Рада не поддержала отмену прокурорских спецпенсий: не хватило трех голосов

Законопроект, предлагающий назначать прокурорам пенсию за выслугу лет только после увольнения из органов, не прошел первое чтение

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Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 26 марта, рассматривала законопроект об отмене прокурорских спецпенсий. Для его принятия в первом чтении не хватило трех голосов, говорится на сайте парламента.

Действующее законодательство предоставляет работникам органов прокуратуры привилегированные условия исчисления пенсий (средний размер – 50 600 грн), а кроме того – исключительное право назначать пенсию за выслугу лет, не оставляя свою работу, и фактически получать прокурорскую зарплату в удвоенном размере.

Законопроект предлагает назначать пенсию за выслугу лет только после увольнения из органов прокуратуры.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что результаты голосования стали победой "клановой системы".

"Закон отменяет специальные пенсии прокурорам. Те нормы, которые дают им возможность получать пенсию в 35 лет в сотни тысяч гривен. Убежден, что это не является основным источником их доходов. Но для них важен сам факт привилегии для тех, кто реально, а не на телеэкранах руководит государством. Поэтому система включилась в противостояние и итог – 223 голоса на табло. Чтобы отменили средневековую привилегию, которой нет ни в одной стране Европы, не хватило трех голосов", – написал он в Telegram.

Законопроект не отклонен окончательно, его ждет повторное первое чтение.