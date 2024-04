У Данії згоріла будівля фондової біржі, побудована 400 років тому – фото, відео

Фото: EPA

У столиці Данії Копенгагені вогонь знищив будівлю старої фондової біржі Берсен, побудованої 400 років тому. Першою про пожежу повідомила Данська торгова палата, яка використовує будівлю як свою штаб-квартиру.

Будівля, що є символом Копенгагена, розташована поряд із палацом Крістіансборг – резиденцією данського парламенту. Її часто використовували для урочистих обідів, конференцій і заходів, але вона не була відкрита для публіки.

За інформацією Данського радіо, будівля перебувала на реставрації – міська влада мала намір відновити оригінальний фасад будівлі. Причини пожежі поки що невідомі.

Унаслідок пожежі обвалився 56-метровий шпиль у формі переплетених хвостів чотирьох драконів.

"Наш власний момент Нотр-Дам", – прокоментував пожежу віцепрем'єр-міністр Данії Трольс Лунд Пульсе.

Берсен – одна з найстаріших будівель Копенгагена, розташована на Слотсхольмені, невеликому острові у середмісті.

Будівлю спроєктували відомі фламандські зодчі, брати Лоренс і Ганс ван Стенвінкелі, проте вважається, що у 1620-х роках її побудував король Данії та Норвегії Крістіан IV.

Берсен аж до XIX століття функціонувала як товарна біржа. Зараз там офіс Данської торгової палати. Однак сама будівля перебуває під охороною держави, оскільки становить велику культурну й історичну цінність.