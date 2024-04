В Дании сгорело здание фондовой биржи, построенное 400 лет назад – фото, видео

В столице Дании Копенгагене огонь уничтожил здание старой фондовой биржи Берсен, построенное 400 лет назад. Первой о пожаре сообщила Датская торговая палата, использующая здание как свою штаб-квартиру.

Здание, являющееся символом Копенгагена, расположено рядом с дворцом Кристиансборг – резиденцией датского парламента. Ее часто использовали для торжественных обедов, конференций и мероприятий, но она не была открыта для публики.

По информации Датского радио, здание находилось на реставрации – городские власти намеревались восстановить оригинальный фасад здания. Причины пожара пока неизвестны.

В результате пожара обрушился 56-метровый шпиль в форме переплетенных хвостов четырех драконов.

The historic Børsen building in Copenhagen is all gone as the spire collapses into the roof. pic.twitter.com/PJVURVWQDk