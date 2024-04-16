В Дании сгорело здание фондовой биржи, построенное 400 лет назад – фото, видео
Фото: EPA

В столице Дании Копенгагене огонь уничтожил здание старой фондовой биржи Берсен, построенное 400 лет назад. Первой о пожаре сообщила Датская торговая палата, использующая здание как свою штаб-квартиру.

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В Дании сгорело здание фондовой биржи, построенное 400 лет назад – фото, видео
Фото: EPA

Здание, являющееся символом Копенгагена, расположено рядом с дворцом Кристиансборг – резиденцией датского парламента. Ее часто использовали для торжественных обедов, конференций и мероприятий, но она не была открыта для публики.

В Дании сгорело здание фондовой биржи, построенное 400 лет назад – фото, видео
Скриншот видео

По информации Датского радио, здание находилось на реставрации – городские власти намеревались восстановить оригинальный фасад здания. Причины пожара пока неизвестны.

В результате пожара обрушился 56-метровый шпиль в форме переплетенных хвостов четырех драконов.

"Наш собственный момент Нотр-Дам", – прокомментировал пожар вице-премьер-министр Дании Трольс Лунд Пульсе.

В Дании сгорело здание фондовой биржи, построенное 400 лет назад – фото, видео
Фото: EPA
В Дании сгорело здание фондовой биржи, построенное 400 лет назад – фото, видео
Фото: EPA
В Дании сгорело здание фондовой биржи, построенное 400 лет назад – фото, видео
Фото: EPA

Берсен – одно из старейших построек Копенгагена, расположенное на Слотсхольмене, небольшом острове в центре города.

Здание спроектировали известные фламандские зодчие, братья Лоренс и Ганс ван Стенвинкели, однако считается, что в 1620-х годах его построил король Дании и Норвегии Кристиан IV.

Берсен до XIX века функционировала как товарная биржа. Сейчас там офис Датской торговой палаты. Однако само здание находится под охраной государства, поскольку представляет большую культурную и историческую ценность.

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