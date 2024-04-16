В Дании сгорело здание фондовой биржи, построенное 400 лет назад – фото, видео
В столице Дании Копенгагене огонь уничтожил здание старой фондовой биржи Берсен, построенное 400 лет назад. Первой о пожаре сообщила Датская торговая палата, использующая здание как свою штаб-квартиру.
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Здание, являющееся символом Копенгагена, расположено рядом с дворцом Кристиансборг – резиденцией датского парламента. Ее часто использовали для торжественных обедов, конференций и мероприятий, но она не была открыта для публики.
По информации Датского радио, здание находилось на реставрации – городские власти намеревались восстановить оригинальный фасад здания. Причины пожара пока неизвестны.
Her faldet spiret af Børsen i København under voldsom brand den 16.04.2024. Se mere på https://t.co/ocJf7fskzf pic.twitter.com/3bfHCrcPzW— Presse-fotos.dk (@pressefotosdk) April 16, 2024
В результате пожара обрушился 56-метровый шпиль в форме переплетенных хвостов четырех драконов.
The historic Børsen building in Copenhagen is all gone as the spire collapses into the roof. pic.twitter.com/PJVURVWQDk— Ian Miles Cheong (@stillgray) April 16, 2024
The moment the iconic twisting dragon spire of the historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen collapsed. It was constructed in 1625.pic.twitter.com/UffSBvyFS0— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 16, 2024
"Наш собственный момент Нотр-Дам", – прокомментировал пожар вице-премьер-министр Дании Трольс Лунд Пульсе.
Берсен – одно из старейших построек Копенгагена, расположенное на Слотсхольмене, небольшом острове в центре города.
Здание спроектировали известные фламандские зодчие, братья Лоренс и Ганс ван Стенвинкели, однако считается, что в 1620-х годах его построил король Дании и Норвегии Кристиан IV.
Берсен до XIX века функционировала как товарная биржа. Сейчас там офис Датской торговой палаты. Однако само здание находится под охраной государства, поскольку представляет большую культурную и историческую ценность.
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