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06.07.2018, 15:41

Ощадбанк выиграл исков к должникам на 40 млрд грн

Ощадбанк выиграл исков к должникам на 40 млрд грн

Но не все банку отдают

Общая сумма удовлетворенных имущественных претензий Ощадбанка превышает 40 млрд грн, из которых 11 млрд – это претензии к конечным бенефициарам – физическим лицам.

Об этом заявил глава Ощадбанка Андрей Пышный, передает издание Минфин.

"Мы уже получили 4000 судебных решений в пользу банка. Это чуть больше трех судебных решений в день. Общая сумма удовлетворенных имущественных претензий Ощада превышает 40 млрд грн, из которых 11 млрд грн – это претензии к конечным бенефициарам – физическим лицам. Я бы сказал, что это промышленные масштабы судебных процессов. Дальше будет непростое упражнение, связанное с исполнением этих судебных решений, с поиском активов. Это отвлекает невероятное количество времени и ресурсов. Каждый кейс – это война, в которой банк ставит цель одержать победу", — сообщил Пышный.

При этом, банкир признал, что есть некоторые споры, где банк выиграв дело и даже получив права собственности на предмет залога, не может получить над ним фактический контроль.

Напомним, ранее Ощадбанк предлагал продавать плохие кредиты с дисконтом. 

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Теги: Ощадбанк, долги
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