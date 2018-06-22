Суд постановил выплатить Ощадбанку $85 млн по делу Креатива

Ощадбанк взыскал $85 млн кредитной задолженности компании Креатив Агро

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Ленинский районный суд Кропивницкого вчера, 21 июня, удовлетворил исковое заявление государственного Ощадбанка о взыскании в его пользу кредитной задолженности компании Креатив Агро в размере $84 млн и 28 млн грн с поручителей - физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Суд также отказался удовлетворить встречные иски Березкина и Давыдова лиц о прекращении правоотношений по договорам поручительства, заключенным с банком в обеспечение исполнения обязательств Креатив Агро.

Общая сумма кредитной задолженности группы компаний Креатив, взысканной по решению судов в пользу Ощадбанка с Березкина и Давыдова, достигла $212,7 млн, €127 млн и 255 млн грн.

В производстве Ленинского районного суда Кропивницкого остается сейчас еще одно дело, возбужденное по иску банка о взыскании задолженности Креатива в размере $110,6 млн и 518,5 млн грн с предыдущих владельцев и топ-менеджеров группы компаний.