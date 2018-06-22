Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Лидеры ЕС продлят санкции против России, даже Конте - Reuters
22.06.2018, 15:40

Суд постановил выплатить Ощадбанку $85 млн по делу Креатива

Суд постановил выплатить Ощадбанку $85 млн по делу Креатива

Ощадбанк взыскал $85 млн кредитной задолженности компании Креатив Агро

Ленинский районный суд Кропивницкого вчера, 21 июня, удовлетворил исковое заявление государственного Ощадбанка о взыскании в его пользу кредитной задолженности компании Креатив Агро в размере $84 млн и 28 млн грн с поручителей - физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Суд также отказался удовлетворить встречные иски Березкина и Давыдова лиц о прекращении правоотношений по договорам поручительства, заключенным с банком в обеспечение исполнения обязательств Креатив Агро.

Общая сумма кредитной задолженности группы компаний Креатив, взысканной по решению судов в пользу Ощадбанка с Березкина и Давыдова, достигла $212,7 млн, €127 млн и 255 млн грн.

В производстве Ленинского районного суда Кропивницкого остается сейчас еще одно дело, возбужденное по иску банка о взыскании задолженности Креатива в размере $110,6 млн и 518,5 млн грн с предыдущих владельцев и топ-менеджеров группы компаний.

Читайте также

Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018"Нет" системе. Почему украинцы не хотят связываться с банками 08.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, кредит, Ощадбанк, Креатив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 