Счастливы вместе. Как спасти маленькие банки от нехватки капитала

Законодательство стопорит консолидацию небольших банков

Инициативу группы народных депутатов, подавших 1 февраля законопроект №6010 "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", можно только приветствовать. Присоединение банков остается одним из немногих способов эффективной капитализации и повышения надежности банков в Украине. Это особенно важно в условиях дефицита и дороговизны акционерного капитала. Упрощение процесса присоединения банков позволит вернуть доверие вкладчиков и возродит интерес инвесторов.

Предложенный способ, тем не менее, выглядит странным и непродуманным. По сути, законопроект №6010 - это всего лишь продление чрезвычайных мер, предусмотренных законом "О мерах направленных на стимулирование капитализации и реструктуризации банков" (№ 78-VIII) до 1 августа 2020 года. Иными словами, вместо того, чтобы полностью заменить "основу и покрытие на магистральной дороге" и забыть о проблемах на 5-10 лет, предлагается "ямочный" ремонт.

Упомянутый Закон №78 был направлен на решение чрезвычайной ситуации в связи с резкой девальвацией гривны и другими негативными событиями в банковском секторе. Но, обязав банки обеспечить необходимую докапитализацию по итогам стресс-теста, документ так и не решил ключевые юридические проблемы, связанные с процедурой присоединения банков.

Что это за проблемы?

Во-первых, вопрос коэффициента конвертации акций в ходе присоединения одного банка к другому: закрепленный в действующем законодательстве принцип конвертации акций по номинальной стоимости не позволяет учесть разницу в рыночной стоимости акций банков и провести обмен на экономически обоснованных принципах.

Во-вторых, вопрос удовлетворения требований кредиторов и налоговых проверок: процесс присоединения банков существенно затягивается несовершенными положениями законодательства по защите прав кредиторов присоединяемого банка, а также длительными налоговыми проверками, которые обычно задерживают процесс ликвидации присоединяемого банка на многие месяцы.

В-третьих, вопрос раскрытия информации в процессе реорганизации: действующее законодательство Украины о защите банковской тайны не содержит исключений, которые бы предоставляли банкам право осуществлять такое раскрытие.

В-четвертых, вопрос процедурных противоречий между банковским законодательством и законодательством об акционерных обществах в части порядка осуществления присоединения банков. Противоречия возникают уже на этапе, на котором утверждается договор о присоединении.

В-пятых, вопрос повторного обязательного выкупа акций банка-правопреемника: выполнение общих норм действующего законодательства об АО о порядке увеличения уставного капитала и обязательного выкупа акций приводит в процессе присоединения к тому, что банк-правопреемник вынужден дважды осуществлять выкуп акций у миноритарных акционеров, не согласных с присоединением.

Наконец, вопрос определения момента правопреемства: отсутствует четкое указание на то, в какой момент банк становится правопреемником в отношении имущества, прав и обязанностей, активов, обязательств и капитала, переданных ему по передаточному акту.

Инициативы НБУ по консолидации украинских банков путем присоединения не могут быть эффективно реализованы уже в течение многих лет из-за сложности и чрезмерного регулирования процесса присоединения акционерных обществ.

Более простым и правильным подходом могло бы стать преобразование банков в общества с ограниченной ответственностью или в любые иные формы обществ, которые содержат более простые процедуры капитализации или реорганизации. В случае преобразования банков из ПАО в ООО слияние будет осуществляться на основании соглашения между участниками - договорного инструмента, позволяющего владельцам быть очень гибкими в согласовании условий сделки.

Игорь Олехов, партнер международной юридической фирмы Baker McKenzie

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