Binance и Carlsberg Ukraine выпустят лимитированную серию напитка Battery

Binance сотрудничает с Carlsberg по выпуску лимитированной серии Battery, чтобы увеличить распространение криптовалют в Украине.

Binance, ведущая мировая блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, объявляет о партнерстве с брендом Battery от Carlsberg Ukraine. В рамках сотрудничества будет выпущена ограниченная партия энергетического напитка "Battery" в эксклюзивной лимитированной упаковке в стилистике брендов Binance и Battery. Продукт будет доступен для покупки в супермаркетах и сетях традиционной торговли по всей Украине.

Это партнерство представляет собой важный шаг к преодолению барьера для массового проникновения криптовалют, предоставляя уникальную возможность обычным людям стать частью криптовалютной экосистемы и начать использование криптовалют в повседневной жизни.

В рамках совместной инициативы планируется выпустить более 300 тысяч брендированных банок энергетического напитка "Battery". Каждый покупатель получит возможность выиграть ценные призы, включая 0.1 BTC.

"Мы гордимся тем, что Binance стала первой криптовалютной организацией, которая стала партнером гиганта пищевой промышленности – компании Carlsberg и бренда Battery в частности. Это сотрудничество подчеркивает значительные достижения экосистемы в интеграции криптовалют в повседневную жизнь украинцев, а также помогает не только популяризировать цифровые активы, но и создать новые возможности для наших пользователей," – отметил Кирилл Хомяков, глава регионов Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Африки в Binance. "Такие инициативы способствуют увеличению доверия к криптовалютам, формируя новую веху их проникновения на стыке традиционных и инновационных отраслей. Энергетический напиток "Battery" станет символом динамичного роста и инноваций, которые мы стремимся привнести в жизнь украинцев".

"Battery придает дополнительный заряд энергии, а Binance – возможности для собственного финансового роста. Вместе мы создаем комплексный подход к поддержке молодого поколения, которое стремится к успеху во всех сферах жизни", – добавила команда маркетинга Carlsberg.

Запуск лимитированной серии напитка запланирован на 15 ноября. Акция продлится до 31 декабря 2024 года.

Условия участия доступны по ссылке.





О Binance

Binance – ведущая глобальная блокчейн-экосистема, стоящая за крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов и числу зарегистрированных пользователей. Более 200 миллионов человек в 100+ странах доверяют Binance за её передовые технологии безопасности, прозрачность, скорость торгового движка, защиту инвесторов и уникальный портфель продуктов и предложений цифровых активов – от торговли и финансов до образования, социальных инициатив, платежей, институциональных услуг и Web3 функций. Binance стремится создать инклюзивную криптоэкосистему, расширяя свободу финансов и доступ к ним для людей по всему миру с криптовалютой как основой.

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