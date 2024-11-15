Binance та Carlsberg Ukraine випустять лімітовану серію напою Battery

Binance співпрацює з Carlsberg для випуску лімітованої серії Battery, щоб збільшити поширення криптовалют в Україні.

Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, оголошує про партнерство з брендом Battery від Carlsberg Ukraine. В рамках співпраці буде випущено обмежену серію енергетичного напою "Battery" в ексклюзивній упаковці зі стилізацією брендів Binance та Battery. Продукт буде доступний для покупки в супермаркетах та торговельних мережах по всій Україні.

Це партнерство є важливим кроком до подолання бар’єра для масового проникнення криптовалют, надаючи унікальну можливість звичайним людям стати частиною криптовалютної екосистеми та розпочати використання криптовалют у повсякденному житті.

В рамках спільної ініціативи планується випуск понад 300 тисяч брендованих банок енергетичного напою "Battery". Кожен покупець матиме можливість виграти цінні призи, включаючи 0,1 BTC.

"Ми пишаємося тим, що Binance стала першою криптовалютною організацією, яка об’єдналася з гігантом харчової промисловості – компанією Carlsberg та брендом Battery зокрема. Це партнерство підкреслює значні досягнення екосистеми у інтеграції криптовалют у повсякденне життя українців, а також допомагає не лише популяризувати цифрові активи, але й створити нові можливості для наших користувачів," – зазначив Кирило Хомяков, регіональний голова Binance Центральної та Східної Європи, Центральної Азії та Африки. "Такі ініціативи сприяють зростанню довіри до криптовалют, формуючи нову еру їхнього проникнення, що базується на поєднанні традиційних та інноваційних галузей. Енергетичний напій "Battery" стане одним із символів динамічного розвитку та інновацій, які ми прагнемо принести у життя українців".

"Battery надає додатковий заряд енергії, а Binance – можливості для власного фінансового зростання. Разом ми створюємо комплексний підхід до підтримки молодого покоління, яке прагне успіху в усіх сферах життя", – додала команда маркетингу Carlsberg.

Запуск лімітованої серії напою заплановано на 15 листопада. Акція триватиме до 31 грудня 2024 року.

Умови участі доступні за посиланням.





Про Binance

Binance – провідна світова блокчейн-екосистема, яка стоїть за найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягом торгів і зареєстрованими користувачами. Binance користуються довірою понад 200 мільйонів людей у більш ніж 100 країнах за її провідну безпеку, прозорість, швидкість обробки та широкий портфель цифрових активів і послуг – від торгівлі та фінансів до освітніх і соціальних ініціатив, а також Web3 функцій. Binance прагне створити інклюзивну криптоекосистему, яка підвищує фінансову свободу та доступ до фінансів для людей по всьому світу за допомогою криптовалют.

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