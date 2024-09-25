Безопасность активов на EXMO.com: как платформа защищает ваши инвестиции

Криптовалюты, как биткоин, становятся популярными во время инфляции. Программа Earn от EXMO.com позволяет получать пассивный доход, сохраняя активы.

Инфляция – это вызов, с которым сталкиваются все национальные валюты. К сожалению, гривна не исключение. Снижение покупательной способности гривни, рост цен на товары и услуги заставляют людей искать альтернативные способы защиты своих активов. В таких условиях криптовалюты, в частности биткоин, становятся популярным выбором для сохранения стоимости и защиты от инфляции.

Почему криптовалюта эффективна во время инфляции?

Биткоин и другие криптовалюты не привязаны ни к какой национальной экономике, что делает их менее уязвимыми к инфляции и обесцениванию валюты. В периоды финансовой нестабильности криптовалюты часто становятся спасительным кругом для сохранения стоимости. Если фиатные валюты могут терять стоимость из-за инфляции, биткоин имеет ограниченное количество монет, что позволяет сохранять его дефляционный характер. Криптовалюты позволяют инвесторам диверсифицировать свои активы и избегать рисков, связанных с обесценением фиатных денег.

Earn от EXMO.com: Пассивный доход от криптовалют

Для ищущих способ не только защитить свои активы, но и получать доход от хранения криптовалют, платформа EXMO.com предлагает программу Earn. Эта программа позволяет получать регулярное вознаграждение за холдинг активов в кошельке EXMO.com.

Например, за 2024 год пользователи уже получили $346 025 вознаграждения, и никакая выплата не была задержана. Программа Earn предоставляет возможность получить 5% APY на такие популярные криптовалюты, как биткоин (BTC) и эфир (ETH), за период в 180 дней. Удерживая на балансе до 90000 EXMO Coin (EXM), пользователи могут значительно увеличить прибыльность инвестиций.

Безопасность активов на EXMO.com

На EXMO.com большое внимание уделяется безопасности активов пользователей. Используя решение Ledger для хранения активов, платформа обеспечивает самый высокий уровень защиты, что позволяет инвесторам быть уверенными в надежности своих средств.

Кроме того, платформа работает с надежными протоколами, такими как MakerDAO и Compound, имеющие аудит и более $50 000 000 активов под управлением.

Круглосуточный мониторинг Kroll и диверсификация активов между различными протоколами снижают риски для пользователей и обеспечивают непрерывный контроль над их инвестициями.

Как начать зарабатывать с Earn?

Программа Earn от EXMO.com имеет простой и понятный процесс, позволяющий быстро начать получать пассивный доход:

1️⃣ Пополни свой аккаунт на EXMO.com: Купи доступный актив для подписки или переведи его на свой баланс.

2️⃣ Выбери актив для подписки: Выбери между стандартными пакетами или повышенной доходностью с Advanced-пакетами.

3️⃣ Получи вознаграждение: По окончании периода подписки, вознаграждение автоматически зачтется на твой баланс.

Промокод Liga30 – еще больше возможностей!

EXMO.com также предлагает специальное предложение для новых пользователей. С помощью промокода Liga30, вы можете пополнить счет на 10$ в фиате и получить 30 USDT для торговли. Это отличная возможность начать свой путь в мире криптовалют и увеличить свой потенциальный доход с минимальными вложениями.

Во времена, когда инфляция снижает стоимость фиатных валют, криптовалюты, такие как биткоин, становятся надежной альтернативой для защиты активов. Использование программ, таких как Earn от EXMO.com позволяет не только защитить свои средства, но и получать пассивный доход. Не упусти возможность воспользоваться промокодом Liga30 и увеличить свой заработок!