Безпека активів на EXMO.com: як платформа захищає ваші інвестиції

Криптовалюти, як біткоїн, стають популярними під час інфляції. Програма Earn від EXMO.com дозволяє отримувати пасивний дохід, зберігаючи активи.

Інфляція – це виклик, з яким стикаються всі національні валюти. На жаль, гривня не є винятком. Зниження купівельної спроможності гривні, зростання цін на товари та послуги змушують людей шукати альтернативні способи захисту своїх активів. У таких умовах криптовалюти, зокрема біткоїн, стають популярним вибором для збереження вартості та захисту від інфляції.

Чому криптовалюта ефективна під час інфляції?

Біткоїн та інші криптовалюти не прив'язані до жодної національної економіки, що робить їх менш вразливими до інфляції та знецінення валюти. У періоди фінансової нестабільності криптовалюти часто стають рятівним колом для збереження вартості. Якщо фіатні валюти можуть втрачати вартість через інфляцію, біткоїн має обмежену кількість монет, що дозволяє зберігати його дефляційний характер. Криптовалюти дають можливість інвесторам диверсифікувати свої активи та уникати ризиків, пов'язаних зі знеціненням фіатних грошей.

Earn від EXMO.com: Пасивний дохід від криптовалют

Для тих, хто шукає спосіб не лише захистити свої активи, а й отримувати дохід від зберігання криптовалют, платформа EXMO.com пропонує програму Earn. Ця програма дозволяє отримувати регулярну винагороду за холдинг активів у гаманці на EXMO.com.

Наприклад, за 2024 рік користувачі вже отримали $346 025 винагороди, і жодної виплати не було затримано. Програма Earn надає можливість отримати 5% APY на такі популярні криптовалюти, як біткоїн (BTC) та ефір (ETH), за період у 180 днів. Утримуючи на балансі до 90 000 EXMO Coin (EXM), користувачі можуть значно збільшити прибутковість інвестицій.

Безпека активів на EXMO.com

На EXMO.com велика увага приділяється безпеці активів користувачів. Використовуючи рішення Ledger для зберігання активів, платформа забезпечує найвищий рівень захисту, що дозволяє інвесторам бути впевненими у надійності своїх коштів.

Крім того, платформа працює з надійними протоколами, такими як MakerDAO та Compound, що мають аудит і більше $50 000 000 активів під управлінням.

Цілодобовий моніторинг від Kroll та диверсифікація активів між різними протоколами знижують ризики для користувачів і забезпечують безперервний контроль над їх інвестиціями.

Як почати заробляти з Earn?

Програма Earn від EXMO.com має простий і зрозумілий процес, який дозволяє швидко почати отримувати пасивний дохід:

1️⃣ Поповни свій акаунт на EXMO.com: Купи доступний актив для підписки або переведи його на свій баланс.

2️⃣ Вибери актив для підписки: Обери між стандартними пакетами або підвищеною прибутковістю з Advanced-пакетами.

3️⃣ Отримай винагороду: Після закінчення періоду підписки, винагорода автоматично зарахується на твій баланс.

Промокод Liga30 – ще більше можливостей!

EXMO.com також пропонує спеціальну пропозицію для нових користувачів. За допомогою промокоду Liga30, ви зможете поповнити рахунок на 10$ у фіаті та отримати 30 USDT для торгівлі. Це чудова можливість почати свій шлях у світі криптовалют і збільшити свій потенційний дохід з мінімальними вкладеннями.

У часи, коли інфляція знижує вартість фіатних валют, криптовалюти, такі як біткоїн, стають надійною альтернативою для захисту активів. Використання програм, таких як Earn від EXMO.com, дозволяє не лише захистити свої кошти, а й отримувати пасивний дохід. Не втрать можливість скористатися промокодом Liga30 та збільшити свій заробіток!