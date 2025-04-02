Шмыгаль: Дефицит финансирования восстановления Украины в 2025 году – почти $10 млрд
Общий дефицит финансирования потребностей Украины на восстановление в 2025 году составляет около $10 млрд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время 13-го заседания Управляющего комитета Платформы.
По данным обновленной оценки RDNA4, общая стоимость восстановления Украины составляет $524 млрд в течение следующего десятилетия.
"В 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти $7,4 млрд на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет почти $10 млрд. Поэтому крайне важным остается финансирование других критически необходимых проектов", – заявил Шмыгаль.
Он добавил, что сейчас продолжается программа быстрого восстановления Украины по пяти ключевым приоритетам: энергетика, жилье, критическая и социальная инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка частного сектора.
В 2024 году бюджетная потребность Украины в международной поддержке составляет $39,3 млрд. Шмыгаль отметил, что у правительства есть подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта.
"Должны уже работать по поддержке на 2026 год. Благодарны странам G7 и Европейской комиссии за поддержку инициативы ERA и направление Украине средств за счет доходов от обездвиженных российских активов", – подчеркнул Шмыгаль.
- 20 марта Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).