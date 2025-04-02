Шмыгаль: Дефицит финансирования восстановления Украины в 2025 году – почти $10 млрд

Украине не хватает почти $10 млрд на нужды восстановления в 2025 году

Фото: Денис Шмыгаль / Кабмин

Общий дефицит финансирования потребностей Украины на восстановление в 2025 году составляет около $10 млрд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время 13-го заседания Управляющего комитета Платформы.

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По данным обновленной оценки RDNA4, общая стоимость восстановления Украины составляет $524 млрд в течение следующего десятилетия.

"В 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти $7,4 млрд на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет почти $10 млрд. Поэтому крайне важным остается финансирование других критически необходимых проектов", – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас продолжается программа быстрого восстановления Украины по пяти ключевым приоритетам: энергетика, жилье, критическая и социальная инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка частного сектора.

В 2024 году бюджетная потребность Украины в международной поддержке составляет $39,3 млрд. Шмыгаль отметил, что у правительства есть подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта.

"Должны уже работать по поддержке на 2026 год. Благодарны странам G7 и Европейской комиссии за поддержку инициативы ERA и направление Украине средств за счет доходов от обездвиженных российских активов", – подчеркнул Шмыгаль.