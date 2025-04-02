Шмигаль: Дефіцит фінансування відбудови України у 2025 році – майже $10 млрд

Україні не вистачає майже $10 млрд на потреби відбудови у 2025 році

Фото: Денис Шмигаль / Кабмін

Загальний дефіцит фінансування потреб України на відбудову у 2025 році становить майже $10 млрд. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час 13-го засідання Керівного комітету Платформи.

За даними оновленої оцінки RDNA4, загальна вартість відбудови України становить $524 млрд впродовж наступного десятиліття.

"У 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже $7,4 млрд на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже $10 млрд. Тому вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проєктів", – заявив Шмигаль.

Він додав, що наразі продовжується програма швидкого відновлення України за пʼятьма ключовими пріоритетами: енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка приватного сектора.

Загалом у 2024 році бюджетна потреба України у міжнародній підтримці становить $39,3 млрд. Шмигаль зазначив, що уряд має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.

"Маємо вже працювати щодо підтримки на 2026 рік. Вдячні країнам G7 та Європейській комісії за підтримку ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів", – наголосив Шмигаль.