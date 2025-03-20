Україна отримала 1 млрд євро від ЄС, який забезпечений доходами заморожених активів РФ
Україна в четвер, 20 березня, отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він уточнив, що від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів.
Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.
"Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України", – написав Шмигаль.
Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро.
- Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) був погоджений лідерами Великої сімки на саміті в Італії у червні 2024 року. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною. Євросоюз надасть 18,1 млрд євро, США – $20 млрд, Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).
- 7 березня перший транш у межах ERA надійшов від Великої Британії, сума становила 752 млн фунтів стерлінгів, або майже $1 млрд. Британські гроші підуть на посилення української обороноздатності.
- 13 березня Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько $1,7 мільярда) від Канади у межах ініціативи ERA.