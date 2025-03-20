Україна отримала 1 млрд євро від ЄС, який забезпечений доходами заморожених активів РФ

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Україна в четвер, 20 березня, отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він уточнив, що від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

"Заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави. І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України", – написав Шмигаль.

Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро.