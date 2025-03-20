Украина получила 1 млрд евро от ЕС, обеспеченный доходами замороженных активов РФ
Украина в четверг, 20 марта, получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что от ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных активов.
Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.
"Замороженные российские активы должны работать в пользу нашего государства. И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины", – написал Шмыгаль.
В общей сложности по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро.
- Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) был согласован лидерами Большой семерки на саммите в Италии в июне 2024 года. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной. Евросоюз предоставит 18,1 млрд евро, США – $20 млрд, Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).
- 7 марта первый транш в рамках ERA поступил от Великобритании, сумма составляла 752 млн фунтов стерлингов, или почти $1 млрд. Британские деньги пойдут на укрепление украинской обороноспособности.
- 13 марта Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд) от Канады в рамках инициативы ERA.