Украина получила 1 млрд евро от ЕС, обеспеченный доходами замороженных активов РФ

Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украина в четверг, 20 марта, получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он уточнил, что от ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных активов.

Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.

"Замороженные российские активы должны работать в пользу нашего государства. И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины", – написал Шмыгаль.

В общей сложности по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро.