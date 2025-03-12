Образовательный курс от банка Пивденный стал зачетной дисциплиной в КНУ им.Тараса Шевченко

Курс "Управленческое мышление" от Academic Hub Pivdenny интегрирован в КНУ им. Т. Шевченко. Программа совмещает теорию с практикой.

Сертификационный курс "Управленческое мышление: современные подходы и практики", разработанный банком "Пивденный" в рамках образовательного проекта Academic Hub Pivdenny, стал официальной зачетной дисциплиной в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Academic Hub Pivdenny стартовал в 2023 году как ключевой проект корпоративной социальной ответственности банка. Его миссия – содействовать развитию государственного высшего экономического образования, помогать в подготовке кадров для украинского бизнеса и создании адаптивных и практических учебных программ.

Чтобы подкрепить теоретические знания студентов экономического факультета практическими кейсами, руководители банка, объединив свой опыт с учебной программой факультета, разработали курс "Управленческое мышление: современные подходы и практики". Курс рассчитан на два семестра. Первый модуль посвящен важным аспектам функционирования современного бизнеса, второй – анализу и оценке бизнес-проектов.

"Academic Hub Pivdenny – первый подобный проект в истории украинского экономического образования, интегрированный в учебный процесс университета. Мы убеждены, что, инвестируя в образование, бизнес помогает украинской молодежи строить успешное будущее в Украине", – говорит лидер проекта, директор департамента оценки и залоговых операций банка "Пивденный" Виталий Гагауз.

Программа курса предполагает сочетание теории и практики. Почти половина времени отводится на практические задания, которые студенты выполняют вместе с лекторами.

В течение года в рамках проекта Academic Hub состоялось 12 воркшопов, в которых приняли участие около 1000 студентов шести специальностей. Посещаемость каждого воркшопа варьировалась от 60 до 220 человек.

Кроме того, проект предусматривает поддержку лучших студентов: по итогам каждого семестра они получают стипендии в размере 3 тыс. грн в месяц, которые выплачиваются в течение следующего семестра. Отбор осуществляется по критериям активности, посещаемости и выполнения домашних заданий. В первом семестре стипендиатами стали 13 студентов, во втором – 24.

В марте стартовал второй учебный год курса, и его программа расширилась. В учебную программу будут добавлены семинары после каждого воркшопа, а также панельные дискуссии с участием международных финансовых компаний. Кроме того, банк "Пивденный" планирует запустить углубленные учебные курсы для студентов, уже имеющих достаточные знания по соответствующим дисциплинам и желающих получить исключительно практический опыт.





Справка:

Банк "Пивденный" – один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. По определению Национального банка Украины, "Пивденный" шестой год подряд входит в категорию системно важных банков.

Уже более 30 лет "Пивденный" специализируется на обслуживании в сегменте крупного и среднего корпоративного бизнеса и фокусируется на продуктах финансирования, комплексном обслуживании внешнеэкономической деятельности и эффективных решениях по управлению денежными средствами предприятий и их собственников.