Освітній курс від банку "Південний" став заліковою дисципліною в КНУ імені Тараса Шевченка

Курс "Управлінське мислення" від Academic Hub Pivdenny інтегровано в КНУ ім. Т. Шевченка. Програма поєднує теорію з практикою.

Сертифікаційний курс "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики", який розробив банк "Південний" у межах освітнього проєкту Academic Hub Pivdenny, став офіційною заліковою дисципліною у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Academic Hub Pivdenny розпочався у 2023 році як ключовий проєкт корпоративної соціальної відповідальності банку. Його місія – сприяти розвитку державної вищої економічної освіти, допомагати в підготовці кадрів для українського бізнесу та у створенні адаптивних і практичних навчальних програм.

Щоби підсилити теоретичні знання студентів економічного факультету практичними кейсами, керівники банку, поєднавши власний досвід із навчальною програмою факультету, розробили курс "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики". Курс розрахований на два семестри. Перший модуль присвячено важливим аспектам функціонування сучасного бізнесу, другий – аналізу та оцінці бізнес-проєктів.

"Academic Hub Pivdenny – перший подібний проєкт в історії української економічної освіти, який інтегровано у навчальний процес університету. Ми переконані, що, інвестуючи в освіту, бізнес допомагає українській молоді будувати успішне майбутнє в Україні", – каже лідер проєкту, директор департаменту оцінки та заставних операцій банку "Південний" Віталій Гагауз.

Програма курсу передбачає поєднання теорії та практики. Майже половина часу відводиться на практичні завдання, які студенти виконують разом із лекторами.

Протягом року в межах проєкту Academic Hub відбулося 12 воркшопів, у яких взяли участь майже 1000 студентів шести спеціальностей. Відвідуваність кожного воркшопу варіювалася від 60 до 220 осіб.

Крім того, проєкт передбачає підтримку найкращих студентів: за підсумками кожного семестру вони отримують стипендії розміром 3 тис. грн на місяць, які виплачуються протягом наступного семестру. Відбір здійснюється за критеріями активності, відвідуваності та виконання домашніх завдань. У першому семестрі стипендіатами стали 13 студентів, у другому – 24.

У березні стартував другий навчальний рік курсу, і його програма розширилася. До навчальної програми додадуться семінари після кожного воркшопу, а також панельні дискусії за участю міжнародних фінансових компаній. Крім того, банк "Південний" планує запустити поглиблені навчальні курси для студентів, які вже мають достатні знання з відповідних дисциплін та хочуть отримати виключно практичний досвід.





Довідка:

Банк "Південний" – один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. За визначенням Національного банку України, "Південний" шостий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.

Вже понад 30 років "Південний" спеціалізується на обслуговуванні у сегменті великого та середнього корпоративного бізнесу і фокусується на продуктах фінансування, комплексного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та ефективних рішеннях для управління грошовими коштами підприємств та їх власників.