Семь факторов, которые будут влиять на банковский сектор во втором квартале 2025 года
Сергей Мамедов
вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА
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