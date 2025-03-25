Сім факторів, які впливатимуть на банківський сектор у другому кварталі 2025 року
Сергій Мамедов
віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ
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