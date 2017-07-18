Легкие деньги: депозиты снижают доходность

Банкиры не ожидают роста кредитования

На протяжении второго квартала текущего года процентные ставки по депозитам продолжили снижаться. Гривневые вклады подешевели на 0,38-1,05 п.п. до 7,43-13,07% годовых. Стоимость долларовых сбережений опустилась на 0,32-0,61 п.п. и составляет 1,12-3,79% годовых. А ставки по депозитам в евро упали на 0,28-0,66 п.п. до 0,84-2,92% годовых.

Снижение процентов по депозитам банкиры объясняют накопленной ликвидностью. Во втором квартале объем депозитов в банковской системе вырос на 2,067% до 434,911 млрд грн.

"Тенденция к снижению процентних ставок вызвана тем, что банки не хоят переплачивать по депозитам, к тому же и НБУ, в свою очередь, снизил учетную ставку" - говорит директор департамента развития банковских продуктов Идея Банка Сергей Мищенко. На снижение ставок повлияли такие факторы, как стабильность на валютном рынке и переизбыток гривны на руках у населения, отмечает Мищенко.

"Снижению доходности депозитов также способствовали закредитованность клиентов и невозможность активного наращивания качественного кредитного портфеля" - говорит директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком до 1 месяца (на 1,05 п.п. до 8,99%). Вклады сроком свыше года подешевели на 0,94 п.п. до 13,06% годовых. Депозиты на срок от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,78 п.п. до 13,07% годовых. Стоимость депозитов сроком от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,67 п.п. к отметке 12,67% годовых. Сбережения на период от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,38 п.п. до 10,09% годовых. Доходность бессрочных сбережений упала на 0,05 п.п. и составляет 7,43% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах упала на 0,61 п.п. для депозитов сроком от 1 до 3 месяцев и осановилась на отметке 1,63% годовых. На 0,52 п.п. опустилась доходность вкладов на период до 1 месяца (1,40%) и от 3 до 6 месяцев (2,70%). Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,47 п.п. до 1,12% годовых. Вклады на период от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,40 п.п. до 3,52% годовых. Сбережения на срок свыше года подешевели на 0,32 п.п. до 3,79% годовых.

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Лидерами падения ставок для евро стали депозиты сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,66 п.п. до 1,78% годовых). Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,56 п.п. до 2,56% годовых. Вклады на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,53 п.п. до 1,26% годовых. Стоимость депозитов на срок свыше года опустилась на 0,42 п.п. до 2,92% годовых. Доходность бессрочных сбережений снизилась на 0,37 п.п. до 0,84% годовых. Средняя процентная ставка для депозитов сроком до 1 месяца упала на 0,28 п.п. и составляет 1,08% годовых.

Банкиры прогнозируют дальнейший приток гривневых сбережений в банковскую систему. Портфель валютных депозитов напротив уменьшится. "Ввиду отсутствия у банка потребности в валюте, мы прогнозируем незначительное сокращение депозитного портфеля" - предполагает начальник сектора развития розничного бизнеса ОТП Банка Юрий Пономаренко.

"Ставки по депозитам пролжат незначительное снижение, как для гривни, так и для валюты," - прогнозирует Игорь Якобчук.

"Депозитные портфели банков достаточно большие, но сейчас мало кто из них активно кредитует, ставить высокие проценты по вкладам не выгодно, - говорит директор компании Kvadra Invest Дмитрий Варчук. - А поскольку рост кредитования не планируется, то и ставки по депозитам расти не будут".

Анна Ишутина