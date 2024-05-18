Вслед за активами UniCreditt в РФ арестовали имущество и счета Deutsche Bank

Суд в РФ наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank. Такое же решение было принято и против UniCreditt

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank и его дочерних компаний в РФ на сумму 238,61 млн. евро по заявлению Русхимальянса. Об этом сообщает DW со ссылкой на решение суда. Ранее этот суд принял аналогичное решение об аресте активов UniCreditt.

Русхимальянс – оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в поселке Усть-Луга. Она была основана Газпромом и Русгаздобычей.

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Deutsche Bank выступал одним из поручителей по контракту Русхимальянса, турецкой Renaissance Heavy Industries и зарегистрированной в Ирландии Linde на строительство завода в Усть-Луге. Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Linde приняла решение приостановить свою работу в России, после чего сообщила Русхимальянс о прекращении работ в связи с европейскими санкциями, запретившими поставки в страну-агрессорку товаров двойного назначения.

Немецкие банки также не смогли выполнить свои поручительские обязательства перед Русхимальянсом из-за введенных санкций ЕС. После этого компания подала иски в Linde, а также банки Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на 35 миллиардов рублей.