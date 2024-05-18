Слідом за активами UniCreditt у РФ заарештували і майно та рахунки Deutsche Bank

Суд в РФ наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank. Таке ж рішення ухвалили і проти UniCreditt

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Арбітражний суд Санкт-Петербурга і Ленінградської області наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank та його дочірніх компаній у РФ на суму 238,61 млн євро за заявою Русхимальянса. Про це повідомляє DW з посиланням на рішення суду. Раніше цей суд прийняв аналогічне рішення про арешт активів UniCreditt.

Русхимальянс – оператор проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в селищі Усть-Луга. Вона була заснована Газпромом і Русгаздобычей.

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Deutsche Bank виступав одним із поручителів за контрактом Русхимальянса, турецької Renaissance Heavy Industries і зареєстрованої в Ірландії Linde на будівництво заводу в Усть-Лузі. Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Linde ухвалила рішення призупинити свою роботу в Росії, після чого повідомила Русхимальянс про припинення робіт у зв'язку з європейськими санкціями, які заборонили поставки до країни-агресорки товарів подвійного призначення.

Німецькі банки також не змогли виконати свої поручительські зобов'язання перед Русхимальянсом через введені ЄС санкції. Після цього компанія подала позови до Linde, а також банків Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank і Landesbank Baden-Wurttemberg. У грудні 2022 року арбітраж у Санкт-Петербурзі заарештував активи Linde в Росії на 35 млрд рублів.