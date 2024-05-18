В Росії арештували активи банку UniCreditt, уряд Італії збирається на нараду

У Росії заарештували активи італійського банку UniCredit за позовом пов’язаної з Газпромом компанії

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери АТ "ЮніКредит Банк" і UniCredit Bank AG загальною вартістю 462,67 мільйона євро, повідомили російські інформаційні агентства.

Рішення ухвалено за позовом російської компанії Русхимальянс. Це юридична особа є одним з операторів будівництва комплексу з переробки та зрідження газу в Усть-Лузі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Компанія подала позовну заяву до UniCredit Bank у серпні 2023 року. Русхимальянс мав намір стягнути 443,76 мільйона євро заборгованості по виплаті за банківськими гарантіями, а також 4,46 мільйона євро неустойки з продовженням її нарахування до дати погашення заборгованості.

Санкції ЄС та розірвання договору по комплексу в Усть-Лузі

UniCredit Bank виступав одним з банків-поручителів за контрактом з німецькою компанією Linde на будівництво газопереробного комплексу в Усть-Лузі. Договір було розірвано у зв'язку з санкціями, введеними Євросоюзом у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну. Після цього Русхимальянс звернувся до суду з претензіями до Linde, а також до Deutsche Bank і Commerzbank. У грудні 2022 року арбітраж у Санкт-Петербурзі заарештував активи Linde в Росії на суму 35 мільярдів рублів.

Реакція уряду Італії

В Італії збираються на нараду в понеділок, щоб обговорити конфіскацію в Росії активів дочірньої компанії UniCredit, пише Financial Times, з посиланням на джерела.

Ця конфіскація – одна з найбільших акцій проти західного банку з часу вторгнення Москви в Україну. Вона сталася після того, як Європейський центральний банк сказав кредиторам єврозони, які здійснюють операції в країні, прискорити свої плани з виходу. Вилучена сума дорівнювала 4,5% активів UniCredit в Росії. Заморожені активи включають частки дочірніх компаній UniCredit в Росії, а також акції та кошти, якими вона володіла.

Робота UniCredit Bank в Росії

UniCredit Bank є найбільшим діючим іноземним банком у Росії після Raiffeisen Bank International і входить до числа 20 найбільших банків РФ за розміром балансових активів.

Юнікредіт – найбільший російський банк з іноземним капіталом, і ним уже зацікавилися фінансові установи й компанії з РФ, які не потрапили під санкції та хотіли б отримати банківську ліцензію. Є також інтерес з Китаю, Туреччини та Індії.

UniCredit зазнала 1,85 млрд євро збитків від свого російського підрозділу, тому голова банку Андреа Орсель прагне укласти угоду, що б обмежила подальші фінансові втрати.

За словами джерел Bloomberg, Орсель розраховує, що Росія зрештою повернеться на глобальний ринок.