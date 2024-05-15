У ЄС хочуть карати фінустанови за співпрацю з російськими військовими — Reuters

У ЄС запропонували санкції проти будь-якого банку чи фінансової установи, які допомагають російським військовим оплачувати товари чи технології

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Франція та Нідерланди вимагають від ЄС запровадження санкцій проти будь-якого банку чи фінансової установи, які допомагають російським військовим оплачувати товари чи технології для виробництва зброї. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з пропозицією, яку пропонують внести до нового пакету санкцій проти РФ, будь-якому учаснику ЄС може бути заборонено вести бізнес із будь-якою фінансовою установою у світі, яка, на думку ЄС, прямо чи опосередковано допомагає російським військовим отримувати заборонені товари та технології подвійного призначення.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Така заборона може стати потужним стимулом для фінансових інститутів на Близькому Сході, Туреччині чи навіть у Китаї не брати участь в угодах із постачання до Росії товарів подвійного призначення, санкціонованих ЄС, оскільки вони можуть втратити доступ до європейського бізнесу та фінансових ринків ЄС.

Чиновники ЄС заявили, що Європейська комісія, швидше за все, координуватиме будь-які подібні санкції щодо фінансових установ із США, що зробить цей інструмент ще потужнішим.

Видання зазначає, що Угорщина може виступити проти цієї пропозиції, і, можливо, Німеччина, яка прагне не ставити під загрозу тісні ділові зв'язки з Китаєм.

Минулого місяця Європейська комісія заявила, що з'явилися ознаки того, що Пекін постачає в Росію компоненти, які можна використовувати для виробництва зброї.

ЄС очікує, що 14-й пакет санкцій буде готовий у червні.