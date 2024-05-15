В ЕС хотят наказывать финучреждения за сотрудничество с российскими военными — Reuters

В ЕС предложили санкции против любого банка или финансового учреждения, помогающих российским военным оплачивать товары или технологии

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Франция и Нидерланды требуют от ЕС введения санкций против любого банка или финансового учреждения, помогающих российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия. Об этом сообщает Reuters.

Согласно предложению, которое предлагают внести в новый пакет санкций против РФ, любому участнику ЕС может быть запрещено вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.

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Такой запрет может стать мощным стимулом для финансовых институтов на Ближнем Востоке, Турции или даже в Китае не участвовать в соглашениях по поставке в Россию товаров двойного назначения, санкционированных ЕС, поскольку они могут лишиться доступа к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

Чиновники ЕС заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные санкции в отношении финансовых учреждений из США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

Издание отмечает, что Венгрия может выступить против этого предложения, и, возможно, Германия, стремящаяся не ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем.

В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что появились признаки того, что Пекин поставляет в Россию компоненты, которые можно использовать для производства оружия.

ЕС ожидает, что 14-й пакет санкций будет готов в июне.