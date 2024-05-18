В России арестовали активы банка UniCreditt, правительство Италии собирается на совещание

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО ЮниКредит Банк и UniCredit Bank AG общей стоимостью 462,67 миллиона евро, сообщили российские информационные агентства.

Решение было принято по иску российской компании Русхимальянс. Это юридическое лицо является одним из операторов строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

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Компания подала исковое заявление UniCredit Bank в августе 2023 года. Русхимальянс намеревался взыскать 443,76 млн евро задолженности по выплате по банковским гарантиям, а также 4,46 млн евро неустойки с продлением ее начисления до даты погашения задолженности.

Санкции ЕС и расторжение договора по комплексу в Усть-Луге

UniCredit Bank выступал одним из банков-поручителей по контракту с немецкой компанией Linde на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Договор был расторгнут в связи с санкциями, введенными Евросоюзом в ответ на военное вторжение России в Украину. После этого Русхимальянс обратился в суд с претензиями к Linde, а также к Deutsche Bank и Commerzbank. В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на сумму 35 млрд рублей.

Реакция правительства Италии

В Италии собираются на совещание в понедельник, чтобы обсудить конфискацию в России активов дочерней компании UniCredit, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Эта конфискация – одна из самых крупных акций против западного банка со времени вторжения Москвы в Украину. Она произошла после того, как Европейский центральный банк сказал кредиторам еврозоны, совершающим операции в стране, ускорить свои планы по выходу. Изъятая сумма равнялась 4,5% активов UniCredit в России. Замороженные активы включают в себя доли дочерних компаний UniCredit в России, а также акции и средства, которыми она владела.

Работа UniCredit Bank в России

UniCredit Bank является крупнейшим действующим иностранным банком в России после Raiffeisen Bank International и входит в число 20 крупнейших банков РФ по размеру балансовых активов.

Юникредит – крупнейший российский банк с иностранным капиталом, и им уже заинтересовались финансовые учреждения и компании из РФ, не попавшие под санкции и желающие получить банковскую лицензию. Есть также интерес из Китая, Турции и Индии.

UniCredit понесла 1,85 млрд евро убытков от своего российского подразделения, поэтому глава банка Андреа Орсель стремится заключить соглашение, ограничивающее дальнейшие финансовые потери.

По словам источников Bloomberg, Орсель рассчитывает, что Россия в конце концов вернется на мировой рынок.