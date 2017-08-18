Представлен список кандидатов на пост главы правления ПриватБанка
Предварительный список кандидатов на пост главы правления и первого заместителя главы ПриватБанка, который состоит из 13 соискателей из семи стран, был представлен наблюдательному совету банка для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщила эксперт по поиску управленческого персонала Amrop Executive Search в Украине Светлана Рощупкина.
В рамках проекта по поиску нового руководства ПриватБанка компания Amrop провела поиск кандидатов. Совокупный список по обеим позициям - главы правления (главного исполнительного директора, СЕО) и первого заместителя главы (финансового директора) - достиг 242-х человек из 27 стран мира.
Рощупкина также сообщила, что в настоящее время идет процесс переговоров с кандидатами из предварительного шорт-листа.
"На текущий момент основной фокус Набсовета - на замещении вакансии главы правления (СЕО), соответственно, Amrop сосредоточил усилия на работе с кандидатами на этот пост. После определения кандидатуры главы правления, Набсовет сможет перейти к выбору его первого заместителя и привлечь к процессу финального отбора выбранного главу правления", - добавила она.
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