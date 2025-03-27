Агентство США по глобальным медиа возобновило грант Радио Свобода после решения суда

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Агентство США по глобальным медиа (USAGM) опубликовало письмо, в котором отзывает решение о прекращении гранта Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL). Об этом говорится в письме USAGM.

Старшая советница руководителя USAGM Кэри Лейк сообщила, что решение от 15 марта было отменено и грантовое соглашение снова вступает в силу.

В то же время USAGM сохранило за собой право в дальнейшем отозвать этот грант.

"Истец добился первоочередного обеспечения иска, отменив расторжение грантового соглашения, о чем он просил в своей жалобе. Теперь, когда истец получил удовлетворение иска, позиция ответчика заключается в том, что этот вопрос является спорным. Как минимум, в свете возобновления предоставления гранта истцу, безусловно, не существует "полного и значительного" непоправимого вреда, который мог бы оправдать судебный запрет", – отмечается в письме.

В среду, 26 марта, суд в США постановил остановить закрытие Радио Свобода и издал ограничительное предписание.

В решении суда отмечалось, что USAGM, вероятно, действовало "произвольно и своенравно", имея в виду прекращение гранта. Это решение в случае реализации нанесет вещателю "непоправимый вред".