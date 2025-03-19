Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа из-за остановки гранта
Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) подало сегодня в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на чиновников агентства Кари Лейка и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить предоставление федерального гранта. Об этом пишет RFE/RL.
В заявлении, поданном в суд, утверждается, что отказ в предоставлении RFE/RL финансирования, выделенного Конгрессом, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, наделяющую Конгресс исключительной властью над федеральными расходами.
Дело будет рассматриваться в Окружном суде округа Колумбия.
"Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре противников Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что празднование нашей гибели деспотами по всему миру преждевременно", – заявил президент и исполнительный директор RFE/RL Стивен Капус.
- 15 марта сообщалось, что Агентство США по глобальным медиа сообщило Радио Свободная Европа/Радио Свобода о прекращении действия федерального грантового соглашения, финансирующего его деятельность в мире.
- 17 марта стало известно, что ЕС обсуждает будущее Радио Свобода после прекращения финансирования США.
- 18 марта Politico сообщило, что семь стран ЕС поддержат финансирование Радио Свобода блоком вместо США.