Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа из-за остановки гранта

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Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) подало сегодня в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на чиновников агентства Кари Лейка и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить предоставление федерального гранта. Об этом пишет RFE/RL.

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В заявлении, поданном в суд, утверждается, что отказ в предоставлении RFE/RL финансирования, выделенного Конгрессом, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, наделяющую Конгресс исключительной властью над федеральными расходами.

Дело будет рассматриваться в Окружном суде округа Колумбия.

"Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре противников Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что празднование нашей гибели деспотами по всему миру преждевременно", – заявил президент и исполнительный директор RFE/RL Стивен Капус.