Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа через зупинення гранту
Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) подало сьогодні до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на чиновників агентства Карі Лейка і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити надання федерального гранту. Про це пише RFE/RL.
У заяві, поданій до суду, стверджується, що відмова в наданні RFE/RL фінансування, виділеного Конгресом, порушує федеральні закони, зокрема Конституцію США, яка наділяє Конгрес виключною владою над федеральними витратами.
Справа розглядатиметься в Окружному суді округу Колумбія.
"Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці і що святкування нашої загибелі деспотами по всьому світу є передчасним", – заявив президент і виконавчий директор RFE/RL Стівен Капус.
- 15 березня повідомлялося, що Агентство США з глобальних медіа повідомило Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода про припинення дії федеральної грантової угоди, що фінансує діяльність станції у світі.
- 17 березня стало відомо, що ЄС обговорює майбутнє Радіо Свобода після припинення фінансування США.
- 18 березня Politico повідомило, що сім країн ЄС підтримують фінансування Радіо Свобода блоком замість США.