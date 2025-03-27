Агентство США з глобальних медіа відновило грант Радіо Свобода після рішення суду

Фото: EPA / MARTIN DIVISEK

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) опублікувало лист, в якому відкликає рішення про припинення гранту Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE/RL). Про це йдеться у листі USAGM.

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Старша радниця керівника USAGM Кері Лейк повідомила, що рішення від 15 березня було скасовано і грантова угода знову набирає чинності.

Водночас USAGM зберегло за собою право надалі відкликати цей грант.

"Позивач домігся першочергового забезпечення позову, скасувавши розірвання грантової угоди, про що він просив у своїй скарзі. Тепер, коли позивач отримав задоволення позову, позиція відповідача полягає у тому, що це питання є спірним. Як мінімум, у світлі відновлення надання гранту позивачу, безумовно, не існує "повної та значної" непоправної шкоди, яка могла б виправдати судову заборону", – зазначається у листі.

У середу, 26 березня, суд у США постановив зупинити закриття Радіо Свобода і видав обмежувальний припис.

У рішенні суду зазначалося, що USAGM, ймовірно, діяло "свавільно та примхливо", маючи на увазі припинення гранту. Це рішення в разі втілення завдасть мовнику "непоправної шкоди".