Германия практически бесплатно получит триллион евро – Deutsche Bank

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Германия получит 1 триллион евро дополнительного финансирования практически бесплатно после того, как рынки облигаций положительно отреагировали на ее исторический законопроект о расходах. Об этом сказал глава правления Deutsche Bank AG Александер Вайнендтс, пишет Bloomberg.

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Теперь стране необходимо мудро потратить эти средства и провести структурные реформы, чтобы закрепить достигнутый результат, сказал Вайнендтс в четверг на дискуссионной панели, организованной Институтом международных финансов.

На прошлой неделе Германия завершила принятие закона о пересмотре конституционной нормы "долгового тормоза", закончив многолетнюю политику жесткой экономии. Цель такого подхода – модернизировать устаревшую инфраструктуру и восстановить обороноспособность страны.

"Рынок абсолютно четко поддержал" пакет расходов, преодолевший последний законодательный барьер, сказал Вайнендтс. "Можно даже сказать, что мы получили триллион евро без каких-либо дополнительных расходов", сказал он.

Вайнендтс предостерег, что внезапное появление таких больших денег несет риск неэффективного распределения после лет недоинвестирования в оборону и неорганизованной системы закупок.

"Будут ли какие-то инвестиции потрачены нерационально? Безусловно, да, но у нас нет альтернативы", — сказал он.

Кроме того, Германия должна работать над структурными реформами, чтобы обеспечить длительный рост, опирающийся на долговое финансирование.

"Нам нужны уменьшение регуляторного давления, налоговая реформа, реформа трудового законодательства. Так что есть немало вещей, которые должны произойти, чтобы эта огромная инвестиция дала полноценный эффект. У нас нет времени тратить эти возможности впустую", — подчеркнул Вайнендтс.