Німеччина практично безплатно отримає трильйон євро – Deutsche Bank

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Німеччина отримає 1 трильйон євро додаткового фінансування практично безплатно після того, як ринки облігацій позитивно відреагували на її історичний законопроєкт про витрати. Про це сказав голова правління Deutsche Bank AG Александер Вайнендтс, пише Bloomberg.

Тепер країні необхідно мудро витратити ці кошти та провести структурні реформи, щоб зберегти досягнутий результат, сказав Вайнендтс у четвер під час дискусійної панелі, організованої Інститутом міжнародних фінансів.

Минулого тижня Німеччина завершила ухвалення закону про перегляд конституційної норми "боргового гальма", закінчивши багаторічну політику жорсткої економії. Мета такого підходу — модернізувати застарілу інфраструктуру та відновити обороноздатність країни.

"Ринок абсолютно чітко підтримав" пакет видатків, що подолав останній законодавчий бар'єр, сказав Вайнендтс. "Можна навіть сказати, що ми отримали трильйон євро без жодних додаткових витрат", сказав він.

Вайнендтс застеріг, що раптова поява таких великих грошей несе ризик неефективного розподілу після років недоінвестування в оборону та неорганізованої системи закупівель.

"Чи будуть якісь інвестиції витрачені нераціонально? Абсолютно так, але в нас немає альтернативи", — сказав він.

Окрім того, Німеччина має працювати над структурними реформами, щоб забезпечити тривале зростання, яке спиратиметься на боргове фінансування.

"Нам потрібні зменшення регуляторного тиску, податкова реформа, реформа трудового законодавства. Тобто є чимало речей, що мають відбутися, аби ця величезна інвестиція мала повноцінний ефект. У нас немає часу марнувати ці можливості", — підкреслив Вайнендтс.