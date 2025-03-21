Німецький Бундесрат підтримав конституційну реформу для збільшення витрат на оборону

Верхня палата парламенту Німеччини затвердила зміни до Конституції, які дозволять витрачати на оборону більше

Фото: EPA / Filip Singer

Верхня палата німецького парламенту - Бундесрат - у п'ятницю, 21 березня, схвалила реформу "боргового гальма", яка фактично скасовує обмеження на фінансування армії та дозволяє створити новий позабюджетний фонд на 500 млрд євро. Про це повідомляє T-online.

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Як і у Бундестазі, для зміни Конституції Німеччини була потрібна більшість у дві третини голосів - 46 із 69. Під час голосування конституційна поправка була прийнята 53 голосами.

Видання вказує, що визначальним для ухвалення законопроєкту стало рішення Баварії.

Партія "Вільні виборці", яка входить до коаліції з Християнсько-соціальним союзом у Баварії, до останнього моменту не хотіли давати згоду. Суть заперечень полягала в тому, що зняття "боргового гальма" сприятиме надто великому зростанню державних витрат.

За словами голови Вільних виборців Губерта Айвангера, прем'єр-міністр Баварії й лідер ХСС Маркус Зедер навіть погрожував розірвати коаліцію, якщо партія не підтримає законопроєкт. Через це Айвангер вирішив все ж таки дати згоду.

Під час виступу в Бундесраті Зедер наголосив на важливості змін і порівняв майбутній спецфонд з Планом Маршалла.

"Баварія, звичайно, голосує за. Це ж було зрозуміло з самого початку", - пожартував він в кінці свого виступу.

Тепер закон передадуть президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру на підпис.