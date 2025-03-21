Немецкий Бундесрат поддержал конституционную реформу для увеличения расходов на оборону

Верхняя палата парламента Германии утвердила изменения в Конституцию, которые позволят тратить на оборону больше

Фото: EPA / Filip Singer

Верхняя палата немецкого парламента - Бундесрат - в пятницу, 21 марта, одобрила реформу "долгового тормоза", фактически отменяющую ограничения на финансирование армии и позволяющую создать новый внебюджетный фонд на 500 млрд евро. Об этом сообщает T-online.

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Как и в Бундестаге, для изменения Конституции Германии требовалось большинство в две трети голосов - 46 из 69. Во время голосования конституционная поправка была принята 53 голосами.

Издание указывает, что определяющим для принятия законопроекта стало решение Баварии.

Партия "Свободные избиратели", входящая в коалицию с Христианско-социальным союзом в Баварии, до последнего момента не хотела давать согласие. Суть возражений заключалась в том, что снятие "долгового тормоза" будет способствовать слишком большому росту государственных расходов.

По словам главы Свободных избирателей Губерта Айвангера, премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер даже угрожал разорвать коалицию, если партия не поддержит законопроект. Поэтому Айвангер решил все же дать согласие.

Во время выступления в Бундесрате Зедер отметил важность перемен и сравнил будущий спецфонд с Планом Маршалла.

"Бавария, конечно, голосует за. Это было понятно с самого начала", — пошутил он в конце своего выступления.

Теперь закон передадут президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру на подпись.