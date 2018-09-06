Девальвация гривни не повлияет на инфляцию - НБУ

В НБУ сохранили прогноз по инфляции на конец года - 8,9%

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Национальный банк Украины не ожидает, что девальвация гривни последних недель существенно повлияет на показатели инфляции в этом и следующем году. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге 6 сентября.

"Большая часть валют стран-торговых партнеров Украины обесценилась намного существеннее, чем гривня: турецкая лира на 78% с начала года, российский рубль - на 18%, польский злотый - на 7%, чешская крона - на 5%, евро - на 4%", - отметил Смолий.

Гривня с начала года девальвировала на 1,5%, добавляют в Нацбанке. Оценка НБУ базируется на уровне курса доллара на 1 января, который составлял 28,07 грн (официальный курс НБУ).

Еще в начале июля доллар стоил 26,18 грн. С тех пор американская валюта подорожала на 2,23 грн или 8,5% до 28,41 грн. С начала третьего квартала (начался в июле) НБУ потратил $700 млн на сглаживание колебаний на валютном рынке, говорит Смолий.

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Несмотря на летнюю девальвацию Нацбанк не ожидает глобальных изменений в траектории инфляции на ближайшие месяцы: на конец года инфляция достигнет прогнозного значения в 8,9%, отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

В июле потребительская инфляция составила 8,9%. Согласно прогнозу НБУ, опубликованному в инфляционном отчете (вышел в начале июля), рост цен не должен был превысить верхнюю границу целевого показателя на конец третьего квартала в 6,5±2%.

6 сентября НБУ объявил о втором подряд повышении учетной ставки на 0,5 п.п. - до 18%.