Европарламент поддержал выделение Украине €1 млрд

Европарламент поддержал предоставление Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи. Как сообщает сайт Европарламента, за соответствующее решение проголосовали 527 депутатов.
Против макрофинансовой помощи Украине проголосовали 124 депутата, 29 - воздержались.
Ранее Еврокомиссия призвала Европарламент одобрить новую макрофинансовую помощь Украине.
17 мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.
Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по €500 млн (15,4 млрд грн).
Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере €600 млн (18,5 млрд грн), поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.
4 апреля стало известно, что Украина выполнила только одное условие ЕС для новой финпомощи, из четырех поставленных.
Напомним, 9 марта Еврокомиссия официально утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.
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