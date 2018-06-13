Европарламент поддержал выделение Украине €1 млрд

За предоставление Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи проголосовали 527 депутатов Европарламента

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Европарламент поддержал предоставление Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи. Как сообщает сайт Европарламента, за соответствующее решение проголосовали 527 депутатов.

Против макрофинансовой помощи Украине проголосовали 124 депутата, 29 - воздержались.

Ранее Еврокомиссия призвала Европарламент одобрить новую макрофинансовую помощь Украине.

17 мая комитет Европарламента по международной торговле одобрил предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине.

Новая программа предусматривает предоставление Украине двух траншей по €500 млн (15,4 млрд грн).

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере €600 млн (18,5 млрд грн), поскольку Киев не выполнил все согласованные условия.

4 апреля стало известно, что Украина выполнила только одное условие ЕС для новой финпомощи, из четырех поставленных.

Напомним, 9 марта Еврокомиссия официально утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.