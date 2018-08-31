Минфин готовит два бюджета из-за налога на выведенный капитал

Голосование за НнВК в Верховной Раде может состояться уже 19 сентября

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Министерство финансов готовит два варианта государственного бюджета на 2019 год: на основе налога на прибыль и на базе налога на выведенный капитал, за введение которого выступают президент Петр Порошенко и глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Об этом во время круглого стола Спілки українських підприємців сообщила депутат от Самопомочі Татьяна Острикова. По ее информации, Госфискальная служба, которая не поддерживает НнВК, не участвует в разработке редакции бюджета с учетом нового налога. Риторика Минфина, который во времена министра Александра Данилюка воспринимал тему НнВК без особого энтузиазма изменилась: и.о. министра Оксана Маркарова тоже "за" новый налог, добавила Южанина.

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"То, что Минфин разрабатывает два бюджета, – это логично, они обязаны подать проект бюджета до 15 сентября, – пояснет исполнительный директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. – Пока закон говорит, что у нас есть налог на прибыль, но если НнВК все же примут, министерству придется оперативно представить обновленный бюджет с пересмотреными показателями".

Южанина будет инициировать внесение президентского законопроекта в парламентскую повестку дня уже на первой пленарной неделе 9 сессии Рады (3 - 7 сентября). По прогнозам Южаниной, само голосование может состояться 19 числа.

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10 сентября парламентский комитет Рады проведет закрытую встречу с представителями Международного валютного фонда, добавляет глава комитета. Ключевое значение на переговорах будут иметь данные о потенциальных недопоступлениях в бюджет в первый год внедрения нового налога. Предварительные расчеты Минфина - 38-45 млрд грн.