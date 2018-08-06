Минюст взыскал с работодателей-должников 250 млн грн

Министр юстиции рассказал о результатах кампании министерства в борьбе с предприятиями-должниками

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Министерство юстиции с начала текущего года уже взыскало 250 млн грн в пользу украинских рабочих с предприятий-должников за задолженности по зарплате. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Facebook.

2 апреля стартовала кампания Минюста по взысканию задолженности по зарплате. В рамках проекта министерство создало региональные штабы и мобильные исполнительные группы, обнародовала антирейтинги предприятий-должников во всех регионах и разработало технологическую карту для госисполнителей по работе с должниками, которые находятся в процедуре банкротства.

"В результате нашей работы в 2018 году украинские работники получили 250 млн грн заработной платы, которая не выплачивалась ранее годами", - отметил Петренко.

Согласно данным Государственной службы по вопросам труда, задолженность по выплате зарплат в Украине по состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,37 млрд грн.

При этом по состоянию на 1 июля, по информации Госстата, общая сумма задолженности зарплаты в Украине составила 2,7 млрд грн

Наибольший рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Волынской (на 50,2%), Закарпатской (на 21,1%), Донецкой (на 18,3%), Запорожской (на 16,3%), Сумской (на 14,3%), Тернопольской (на 10,8%), Львовской (на 8,4%), Черновицкой (на 7,6%), Херсонской (на 7,1%) областях и в Киеве (на 4,1%).

В то же время наибольшее сокращение задолженности по зарплате в прошлом месяце наблюдалось в Винницкой (на 20,7%), Ривненской (на 8,5%), Николаевской (на 5%), Ивано-Франковской (на 4,5%), Кировоградской (на 2,3%) областях.