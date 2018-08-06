Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Северный поток-2 раскалывает ФРГ и ссорит ее с Западом - Reuters

06.08.2018, 13:21

Минюст взыскал с работодателей-должников 250 млн грн

Минюст взыскал с работодателей-должников 250 млн грн

Министр юстиции рассказал о результатах кампании министерства в борьбе с предприятиями-должниками

Министерство юстиции с начала текущего года уже взыскало 250 млн грн в пользу украинских рабочих с предприятий-должников за задолженности по зарплате. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Facebook.

2 апреля стартовала кампания Минюста по взысканию задолженности по зарплате. В рамках проекта министерство создало региональные штабы и мобильные исполнительные группы, обнародовала антирейтинги предприятий-должников во всех регионах и разработало технологическую карту для госисполнителей по работе с должниками, которые находятся в процедуре банкротства.

"В результате нашей работы в 2018 году украинские работники получили 250 млн грн заработной платы, которая не выплачивалась ранее годами", - отметил Петренко.

Согласно данным Государственной службы по вопросам труда, задолженность по выплате зарплат в Украине по состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,37 млрд грн.

При этом по состоянию на 1 июля, по информации Госстата, общая сумма задолженности зарплаты в Украине составила 2,7 млрд грн

Наибольший рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Волынской (на 50,2%), Закарпатской (на 21,1%), Донецкой (на 18,3%), Запорожской (на 16,3%), Сумской (на 14,3%), Тернопольской (на 10,8%), Львовской (на 8,4%), Черновицкой (на 7,6%), Херсонской (на 7,1%) областях и в Киеве (на 4,1%).

В то же время наибольшее сокращение задолженности по зарплате в прошлом месяце наблюдалось в Винницкой (на 20,7%), Ривненской (на 8,5%), Николаевской (на 5%), Ивано-Франковской (на 4,5%), Кировоградской (на 2,3%) областях.

Читайте также

Алан Ауэрбах: Уклонение от налогов должно стоить дорого 02.08.2018Осень в июле. О чем говорит рост курса доллара 31.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: долги по зарплате, минюст, Госстат, павел петренко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 