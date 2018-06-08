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08.06.2018, 09:27

НБУ ожидает транш МВФ, несмотря на увольнение Данилюка

НБУ ожидает транш МВФ, несмотря на увольнение Данилюка

В Нацбанке заявили, что не важно, кто подписант программы, обязательства берет на себя Украина

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает получения транша от Международного валютного фонда, несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

В НБУ сообщили, что независимо от того, кто является подписантом программы сотрудничества с МВФ, обязательства по программе берет на себя Украина. Для МВФ же главное, чтобы страна придерживалась условий программы.

"Поэтому для МВФ ключевое не то, кто возглавляет Министерство финансов, а последовательность его политики, устойчивость государственных финансов и прогресс страны в целом в выполнении договоренностей в соответствии с программой сотрудничества с Фондом», - сообщили в Нацбанке.

Следовательно, Нацбанк продолжает ожидать, что Украина осуществит реформы, заложенные в программе, и получит от МВФ $2 млрд в 2018 году.

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка. 

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Текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.

 

 

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Теги: МВФ, НБУ
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