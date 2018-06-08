НБУ ожидает транш МВФ, несмотря на увольнение Данилюка

В Нацбанке заявили, что не важно, кто подписант программы, обязательства берет на себя Украина

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Национальный банк Украины (НБУ) ожидает получения транша от Международного валютного фонда, несмотря на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

В НБУ сообщили, что независимо от того, кто является подписантом программы сотрудничества с МВФ, обязательства по программе берет на себя Украина. Для МВФ же главное, чтобы страна придерживалась условий программы.

"Поэтому для МВФ ключевое не то, кто возглавляет Министерство финансов, а последовательность его политики, устойчивость государственных финансов и прогресс страны в целом в выполнении договоренностей в соответствии с программой сотрудничества с Фондом», - сообщили в Нацбанке.

Следовательно, Нацбанк продолжает ожидать, что Украина осуществит реформы, заложенные в программе, и получит от МВФ $2 млрд в 2018 году.

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка.

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Текущая программа Украины и МВФ объемом $17,5 млрд, из которых Украина получила $8,7 млрд, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году правительство и НБУ рассчитывают в рамках этой программы получить $1,9 млрд.