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13.07.2018, 17:42

Окружение Януковича фигурирует в расследовании в США - СМИ

Окружение Януковича фигурирует в расследовании в США - СМИ

Экс-чиновники и бизнесмены помогали Януковичу выводить средства из Украины

Финансовая разведка США обнаружила $700 млн, которые "семья Януковича" с помощью офшорных компаний вывела из Украины за границу в период между 2008 и 2014 годами, сообщает BuzzFeed.

По данным издания, украинские правоохранители избирательно пользовались находками американских коллег и позволили бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу избежать преследования.

Отмечается, что вскоре после революции 2014 года правительства США и Великобритании публично объявили о помощи Украине в возвращении активов Януковича. ФБР направило в Киев команду расследователей исследовать "черную бухгалтерию" и другие доказательства финансовых преступлений правительства Януковича. Агенты направили запросы в американские банки, чтобы получить дополнительную информацию о подозрительных транзакциях компаний, связанных с окружением Януковича и бывшими представителями правительства. Интерпол объявил Януковича в розыск, а Украина заявила о намерениях обвинить его в хищении госсредств.

Департамент казначейства США начал собирать эти данные еще в 2014 году, когда ФБР впервые начало расследовать отмывание денег и коррупцию администрацией Януковича. Именно эти транзакции в 2017 году были переданы команде специального прокурора Роберта Мюллера и стали поводом для более чем двух десятков обвинений в адрес бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта.  

В 2014 году правоохранители США поделились с Украиной информацией о счетах за рубежом, которые принадлежат близкому окружению Януковича и его бывшим чиновникам.

Изданию удалось узнать о фактах этих транзакций. Отмечается, что в течение последних шести месяцев режима Януковича компания МАКО, подконтрольная Александру Януковичу, провела ряд сомнительных транзакций на $74 млн через дочерние компании, расположенные в Украине, Нидерландах и Швейцарии.

Министерство финансов США определило около десятка экс-чиновников, которые присылали или получали подозрительные трансферты. Среди них и действующий народный депутат от Оппозиционного блока Юрий Бойко, который ранее занимал пост министра топлива и энергетики.

Правоохранители США сообщили о подозрительной активности Prosperity Developments, подконтрольной олигарху Сергею Курченко, который является близким другом Александра Януковича. Зарегистрированная в Панаме Prosperity Developments SA, отправила или получила $550 млн подозрительных банковских переводов в течение одного года.

Компания Activ Solar, которую связывали с Сергеем Клюевым провела 71 подозрительную операцию за один месяц на $11 млн. 

Другой экс-чиновник, бывший министр экологии Николай Злочевский, стал фигурантом расследования из-за перевода $24 млн со своих кипрских счетов в латвийском ПриватБанке. В электронных письмах, которыми обладает издание, правоохранительные органы США сообщили Государственной службе финансового мониторинга о подозрительной транзакции в начале ноября 2014 года. Спустя два года латвийские СМИ сообщили, что Украина не помогла в расследовании по отмыванию денег, поэтому замороженные $50 млн евро, некогда принадлежавшие украинским налогоплательщикам, остались в латвийской государственной казне.

"Никто из режима Януковича в Украине так и не был осужден", - резюмирует издание.

 

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Теги: расследование, виктор янукович, интерпол, фрб
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